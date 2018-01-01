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Фильмы
Закат убийцы
Актёры и съёмочная группа фильма «Закат убийцы»

Актёры и съёмочная группа фильма «Закат убийцы»

Режиссёры

Томас Л. Колэуэй

Томас Л. Колэуэй

Thomas L. Callaway
Режиссёр

Актёры

Пастор Шеперд

Пастор Шеперд

Pastor Shepherd
Актёр
Жаклин Хейлс

Жаклин Хейлс

Jaclyn Hales
Актриса
Марк Кристофер Лоуренс

Марк Кристофер Лоуренс

Mark Christopher Lawrence
Актёр
Патрик Райан Салливан

Патрик Райан Салливан

Patrick Ryan Sullivan
Актёр
Стефани Паркер

Стефани Паркер

Stephanie Parker
Актриса
Джейн Шварц

Джейн Шварц

Jane Schwartz
Актриса
Николаус Уэйндел

Николаус Уэйндел

Nicholaus Weindel
Актёр

Сценаристы

Гарри Виктор

Гарри Виктор

Harry Victor
Сценарист
Пастор Шеперд

Пастор Шеперд

Pastor Shepherd
Сценарист

Продюсеры

Марк Бейрд

Марк Бейрд

Mark Baird
Продюсер
Алан Хигби

Алан Хигби

Alan Higbee
Продюсер
Пастор Шеперд

Пастор Шеперд

Pastor Shepherd
Продюсер

Художники

Кори Грин

Кори Грин

Corey Green
Художник

Монтажёры

Марк Бейрд

Марк Бейрд

Mark Baird
Монтажёр

Операторы

Томас Л. Колэуэй

Томас Л. Колэуэй

Thomas L. Callaway
Оператор