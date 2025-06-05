Темное дело (фильм, 2017) смотреть онлайн
О фильме
Экстрасенса-шарлатана похищает убийца, который мечтает поговорить со своей жертвой и загладить вину. Криминальный триллер «Бесчестный» — фильм о том, куда может привести обман.
Экстрасенс Майкл Вон едет в тур, чтобы прорекламировать свою книгу, которую никто не хочет покупать. Чтобы впечатлить зрителей, он устраивает фальшивые сеансы, на которых инсценирует связь с погибшими родственниками посетителей. На одном из таких мероприятий он встречает Нэйтана, странного мужчину, который до глубины души впечатлен способностями Майкла. Позже этим вечером Нэйтан его похищает и требует, чтобы тот связал его с духом погибшего человека. Подвох в том, что именно Нэйтан его и убил. Майкл соглашается, решив, что происходящее можно использовать для пиара. Однако он не подозревает, какой кошмар его ждет.
О последствиях этого решения расскажет фильм «Бесчестный» 2017 года, смотреть онлайн который можно на Wink.
Рейтинг
- ТУРежиссёр
Тревор
Уайт
- ЭМАктриса
Эми
Мэдиган
- ДВАктриса
Джиллиан
Вигмэн
- ПБАктёр
Пол
Бен-Виктор
- Актриса
Аманда
Крю
- Актёр
Майкл
Мосли
- НЛАктриса
Никола
Ламбо
- ДФАктриса
Джоэнн
Фрогатт
- РСАктёр
Рич
Соммер
- Актёр
Эд
Харрис
- ККАктёр
Клифтон
Коллинз мл.
- ЭЗСценарист
Эндрю
Зилч
- ТУПродюсер
Тим
Уайт
- УРПродюсер
Уэйн
Роджерс
- ATХудожница
Alyssa
Tull
- ЖГХудожница
Жаклин
Глинн
- ДЛХудожник
Даниэль
Ли
- КДМонтажёр
Крэйг
Дьюи
- ЭХКомпозитор
Эндрю
Хьюит