Темное дело (фильм, 2017) смотреть онлайн

Экстрасенса-шарлатана похищает убийца, который мечтает поговорить со своей жертвой и загладить вину. Криминальный триллер «Бесчестный» — фильм о том, куда может привести обман.



Экстрасенс Майкл Вон едет в тур, чтобы прорекламировать свою книгу, которую никто не хочет покупать. Чтобы впечатлить зрителей, он устраивает фальшивые сеансы, на которых инсценирует связь с погибшими родственниками посетителей. На одном из таких мероприятий он встречает Нэйтана, странного мужчину, который до глубины души впечатлен способностями Майкла. Позже этим вечером Нэйтан его похищает и требует, чтобы тот связал его с духом погибшего человека. Подвох в том, что именно Нэйтан его и убил. Майкл соглашается, решив, что происходящее можно использовать для пиара. Однако он не подозревает, какой кошмар его ждет.



