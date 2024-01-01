Убийства в Нью-Йорке
Wink
Фильмы
Убийства в Нью-Йорке
2024, Art of Diversion
Триллер83 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Убийства в Нью-Йорке (фильм, 2024) смотреть онлайн

О фильме

Юная студентка становится частью опасной игры, в которую ее втягивают двое известных, но кровожадных коллекционеров. Триллер «Убийства в Нью-Йорке» (2024) — мрачный фильм об изнанке мира высокого искусства.

Студентка Мэри изучает в университете историю искусств и решает приехать в Нью-Йорк, чтобы своими глазами увидеть работы голландских мастеров живописи. Она еще не знает, что привлекла внимание Хлои и Дафниса Уотерспунов, богатых коллекционеров. Брат и сестра завлекают в свои сети ничего не подозревающих людей для собственного развлечения. Обычно подобные игры заканчиваются жестоким убийством, и в качестве следующей жертвы они выбрали именно Мэри.

Сможет ли она избежать смерти, расскажет триллер «Убийства в Нью-Йорке». Фильм 2024 года доступен на нашем видеосервисе Wink.

Убийства в Нью-Йорке смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Триллер
Качество
Full HD
Время
83 мин / 01:23

Рейтинг