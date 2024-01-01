Убийства в Нью-Йорке (фильм, 2024) смотреть онлайн

Юная студентка становится частью опасной игры, в которую ее втягивают двое известных, но кровожадных коллекционеров. Триллер «Убийства в Нью-Йорке» (2024) — мрачный фильм об изнанке мира высокого искусства.



Студентка Мэри изучает в университете историю искусств и решает приехать в Нью-Йорк, чтобы своими глазами увидеть работы голландских мастеров живописи. Она еще не знает, что привлекла внимание Хлои и Дафниса Уотерспунов, богатых коллекционеров. Брат и сестра завлекают в свои сети ничего не подозревающих людей для собственного развлечения. Обычно подобные игры заканчиваются жестоким убийством, и в качестве следующей жертвы они выбрали именно Мэри.



Сможет ли она избежать смерти, расскажет триллер «Убийства в Нью-Йорке».





