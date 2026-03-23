Киллер на всю голову (фильм, 2025) смотреть онлайн
О фильме
Талантливому наемному убийце нужно доказать свою преданность боссу, который объявил на него охоту. Экшен-комедия «Киллер на всю голову» — фильм о вреде трудоголизма и одном большом недопонимании с Майклом Джеем Уайтом в главной роли.
Иногда Питу кажется, что он чересчур сильно любит свою работу. Настолько, что она занимает все его мысли, даже когда приходит время отдохнуть и расслабиться. Чтобы как-то справиться с этим, Пит записывается в общество анонимных трудоголиков, где пытается излить душу. Проблема в том, что он — опытный киллер, лучший в окружении сурового криминального босса Маттео Акардо. Однако после первого же сеанса Пит узнает, что его прежние друзья по работе все как один хотят его поймать. Сделать это, однако, будет непросто.
Сумеют ли коллеги одолеть Пита, расскажет комедийный боевик «Киллер на всю голову» (2025), который можно смотреть в онлайн-кинотеатре Wink.
Рейтинг
- МХРежиссёр
Майкл
Хэмилтон-Райт
- МДАктёр
Майкл
Джей Уайт
- АСАктриса
Айми
Столте
- ДОАктриса
Доун
Оливери
- АПАктёр
Алекс
Паунович
- БААктёр
Бенжамин
Арк
- АМАктёр
Алекс
Маллари мл.
- ДРАктёр
Дэймон
Рунян
- КБАктёр
Кайл
Бэйли
- СБАктёр
Сала
Бейкер
- ДБАктёр
Джефферсон
Браун
- МГАктёр
Майк
Гассэвей
- КЛСценарист
Кристина
Лофлин
- ДКПродюсер
Дэвид
Корникан
- АРПродюсер
Ананд
Рамайа
- ДДПродюсер
Джеффри
Джиллз
- КККомпозитор
Кивон
Кронин