Юный изобретатель открывает секрет источника бесконечной энергии, тем самым навлекая на себя гнев крупной корпорации. Семейная фантастика «Код "Молния"» — фильм о стремлении делать добро, несмотря на все препятствия.



Недалекое будущее. Человеческая цивилизация страдает от недостатка энергии, и ее дальнейшее развитие зависит от физиков, которые работают над открытием новых источников. Молодой изобретатель Майлз Флетчер, большой поклонник Николы Теслы и сын выдающейся ученой, берется за, казалось бы, невыполнимую задачу: завершить тестовый прототип своей матери, пропавшей 13 лет назад. Согласно ее замыслу, революционное изобретение способно бесконечно производить новую энергию и разрешить мировой кризис. Однако по мере того, как Майлз и его друзья приближаются к прорыву, их работа привлекает внимание компании Luxos Energy, которая предпочитает управлять будущим, а не спасать его.



Смогут ли герои противостоять могущественной корпорации, вы узнаете из фильма «Код "Молния"» (2025). Смотрите фантастическое приключение в онлайн-кинотеатре Wink!

