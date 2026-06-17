Код «Молния»
Wink
Фильмы
Код «Молния»
2025, The Lightning Code
Драма, Фантастика88 мин18+

Контент станет доступным 15.07.2026

Код «Молния» (фильм, 2025) смотреть онлайн

О фильме

Юный изобретатель открывает секрет источника бесконечной энергии, тем самым навлекая на себя гнев крупной корпорации. Семейная фантастика «Код "Молния"» — фильм о стремлении делать добро, несмотря на все препятствия.

Недалекое будущее. Человеческая цивилизация страдает от недостатка энергии, и ее дальнейшее развитие зависит от физиков, которые работают над открытием новых источников. Молодой изобретатель Майлз Флетчер, большой поклонник Николы Теслы и сын выдающейся ученой, берется за, казалось бы, невыполнимую задачу: завершить тестовый прототип своей матери, пропавшей 13 лет назад. Согласно ее замыслу, революционное изобретение способно бесконечно производить новую энергию и разрешить мировой кризис. Однако по мере того, как Майлз и его друзья приближаются к прорыву, их работа привлекает внимание компании Luxos Energy, которая предпочитает управлять будущим, а не спасать его.

Смогут ли герои противостоять могущественной корпорации, вы узнаете из фильма «Код "Молния"» (2025). Смотрите фантастическое приключение в онлайн-кинотеатре Wink!

Страна
США
Жанр
Фантастика, Боевик, Приключения, Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
88 мин / 01:28

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