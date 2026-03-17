Защитные меры
Wink
Фильмы
Защитные меры
6.12024, Stay Safe
Триллер, Детектив85 мин18+

Защитные меры (фильм, 2024) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Во время глобальной пандемии доктор пускает к себе домой незнакомку, не подозревая о том, что имеет дело с демоном. Фильм «Защитные меры» — фантастический хоррор с Кейт Майнер из «Бесстыжих» о затаившемся зле.

Ева — опытный доктор, которая сражается со смертельной болезнью, охватившей всю планету. Однажды вечером к ней домой стучится девушка по имени Изабель, нарушившая комендантский час и скрывающаяся от военной полиции. Несмотря на протесты своего партнера Патрисио, Ева впускает незнакомку, искренне желая ей помочь. Очень скоро Еву начинают терзать видения и кошмары — она уверена, что внутри нее зародилась новая жизнь. Она не знает, что Изабель — могущественный демон, который нашел для себя новую жертву.

Сможет ли Ева изгнать зло из собственного дома, вы узнаете из фильма «Защитные меры» (2024). Постапокалиптический хоррор доступен на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
85 мин / 01:25

Рейтинг

5.1 КиноПоиск