Во время глобальной пандемии доктор пускает к себе домой незнакомку, не подозревая о том, что имеет дело с демоном. Фильм «Защитные меры» — фантастический хоррор с Кейт Майнер из «Бесстыжих» о затаившемся зле.



Ева — опытный доктор, которая сражается со смертельной болезнью, охватившей всю планету. Однажды вечером к ней домой стучится девушка по имени Изабель, нарушившая комендантский час и скрывающаяся от военной полиции. Несмотря на протесты своего партнера Патрисио, Ева впускает незнакомку, искренне желая ей помочь. Очень скоро Еву начинают терзать видения и кошмары — она уверена, что внутри нее зародилась новая жизнь. Она не знает, что Изабель — могущественный демон, который нашел для себя новую жертву.



Сможет ли Ева изгнать зло из собственного дома, вы узнаете из фильма «Защитные меры» (2024). Постапокалиптический хоррор доступен на видеосервисе Wink.

