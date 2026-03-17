Защитные меры (фильм, 2024) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Во время глобальной пандемии доктор пускает к себе домой незнакомку, не подозревая о том, что имеет дело с демоном. Фильм «Защитные меры» — фантастический хоррор с Кейт Майнер из «Бесстыжих» о затаившемся зле.
Ева — опытный доктор, которая сражается со смертельной болезнью, охватившей всю планету. Однажды вечером к ней домой стучится девушка по имени Изабель, нарушившая комендантский час и скрывающаяся от военной полиции. Несмотря на протесты своего партнера Патрисио, Ева впускает незнакомку, искренне желая ей помочь. Очень скоро Еву начинают терзать видения и кошмары — она уверена, что внутри нее зародилась новая жизнь. Она не знает, что Изабель — могущественный демон, который нашел для себя новую жертву.
Сможет ли Ева изгнать зло из собственного дома, вы узнаете из фильма «Защитные меры» (2024). Постапокалиптический хоррор доступен на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- КВРежиссёр
Карлос
В. Гутьеррес
- КМАктриса
Кейт
Майнер
- КВАктриса
Каталина
Витери
- КМАктёр
Кристофер
Мориссей
- АУАктриса
Анастасия
Уилсон
- НБАктёр
Ник
Бенас
- ЧЛАктёр
Чип
Лэйн
- ТКАктёр
Тео
Кастелланос
- РВСценарист
Роландо
Виньяс
- ДГСценарист
Дэвид
Грегг
- ДНСценарист
Джиа
Нери
- КУСценарист
Кларенс
Уильямс
- ЭАПродюсер
Эд
Аренас
- АКПродюсер
Алекс
Коэн
- РГМонтажёр
Рафа
Гарсиа
- WSКомпозитор
White
Stork