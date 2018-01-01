Wink
Фильмы
Защитные меры
Актёры и съёмочная группа фильма «Защитные меры»

Актёры и съёмочная группа фильма «Защитные меры»

Режиссёры

Карлос В. Гутьеррес

Карлос В. Гутьеррес

Carlos V. Gutierrez
Режиссёр

Актёры

Кейт Майнер

Кейт Майнер

Kate Miner
Актриса
Каталина Витери

Каталина Витери

Katalina Viteri
Актриса
Кристофер Мориссей

Кристофер Мориссей

Christopher Morrissey
Актёр
Анастасия Уилсон

Анастасия Уилсон

Anastasia Wilson
Актриса
Ник Бенас

Ник Бенас

Nick Benas
Актёр
Чип Лэйн

Чип Лэйн

Chip Lane
Актёр
Тео Кастелланос

Тео Кастелланос

Teo Castellanos
Актёр

Сценаристы

Роландо Виньяс

Роландо Виньяс

Rolando Viñas
Сценарист
Дэвид Грегг

Дэвид Грегг

David Gregg
Сценарист
Джиа Нери

Джиа Нери

Gia Neri
Сценарист
Кларенс Уильямс

Кларенс Уильямс

Clarence Williams IV
Сценарист

Продюсеры

Эд Аренас

Эд Аренас

Ed Arenas
Продюсер
Алекс Коэн

Алекс Коэн

Alex Cohen
Продюсер

Монтажёры

Рафа Гарсиа

Рафа Гарсиа

Rafa Garcia
Монтажёр

Композиторы

White Stork

White Stork

White Stork
Композитор