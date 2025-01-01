Лондон на проводе (фильм, 2025) смотреть онлайн
О фильме
Профессиональный киллер вынужден взять в подмастерья непутевого сына своего босса. Комедийный боевик «Лондон на проводе» — фильм с Джошем Дюамелем и Эйданом Гилленом от режиссера «Бандита» Аллана Ангара.
Наемный убийца Томми Уорд сделал себе имя в лондонском криминальном подполье, однако все его достижения перечеркивает страшная ошибка. Уорд убивает родственника гангстера Фредди Дарби и теперь вынужден бежать в солнечный Лос-Анджелес. Здесь Томми начинает работать на Бенсона, язвительного криминального босса, воспитывающего сына Джулиана. Парень не унаследовал и толики суровости отца, а Бенсон мечтает сделать из него настоящего мужчину. Поэтому он и предлагает Томми взять Джулиана с собой на следующее дело — обучить ремеслу киллера. Но как раз в это время Фредди Дарби узнает, где спрятался его кровный враг.
Сможет ли Томми перевоспитать подростка и чем закончится его противостояние с гангстером, расскажет «Лондон на проводе» (2025). Смотрите ироничный боевик в нашем онлайн-кинотеатре Wink.
Рейтинг
- ДДАктёр
Джош
Дюамель
- ДРАктёр
Джереми
Рэй Тейлор
- РХАктёр
Рик
Хоффман
- ЭГАктёр
Эйдан
Гиллен
- НСАктёр
Нил
Сэндилэндс
- Актёр
Арнольд
Вослу
- БОАктёр
Брэндон
Оре
- ДДАктриса
Даниа
Де Вилье
- ДЛАктёр
Дэниэл
Ласкер
- ДСАктёр
Дилан
Скьюс
- МШАктёр
Милтон
Шорр
- ДСПродюсер
Джулия
Сандберг Ханссон
- НКПродюсер
Нэйтан
Клингер
- ДБПродюсер
Дэвид
Бернон
- ДСМонтажёр
Джефф
Сейбеник
- АЧОператор
Александр
Чинники
- ТМКомпозитор
Тревор
Моррис