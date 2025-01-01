Лондон на проводе (фильм, 2025) смотреть онлайн

Профессиональный киллер вынужден взять в подмастерья непутевого сына своего босса. Комедийный боевик «Лондон на проводе» — фильм с Джошем Дюамелем и Эйданом Гилленом от режиссера «Бандита» Аллана Ангара.



Наемный убийца Томми Уорд сделал себе имя в лондонском криминальном подполье, однако все его достижения перечеркивает страшная ошибка. Уорд убивает родственника гангстера Фредди Дарби и теперь вынужден бежать в солнечный Лос-Анджелес. Здесь Томми начинает работать на Бенсона, язвительного криминального босса, воспитывающего сына Джулиана. Парень не унаследовал и толики суровости отца, а Бенсон мечтает сделать из него настоящего мужчину. Поэтому он и предлагает Томми взять Джулиана с собой на следующее дело — обучить ремеслу киллера. Но как раз в это время Фредди Дарби узнает, где спрятался его кровный враг.



Сможет ли Томми перевоспитать подростка и чем закончится его противостояние с гангстером, расскажет «Лондон на проводе» (2025).



