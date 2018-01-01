Wink
Лондон на проводе
Актёры и съёмочная группа фильма «Лондон на проводе»

Актёры

Джош Дюамель

Josh Duhamel
АктёрTommy Ward
Джереми Рэй Тейлор

Jeremy Ray Taylor
АктёрJulian
Рик Хоффман

Rick Hoffman
АктёрBenson
Эйдан Гиллен

Aidan Gillen
АктёрFreddy Darby
Нил Сэндилэндс

Neil Sandilands
АктёрAlistair Mcrory
Арнольд Вослу

Arnold Vosloo
АктёрHarry
Брэндон Оре

Brandon Auret
АктёрSeamus McRory
Даниа Де Вилье

Daniah De Villiers
АктрисаErika
Дэниэл Ласкер

Daniel Lasker
АктёрBarnabus
Дилан Скьюс

Dylan Skews
АктёрHamish
Милтон Шорр

Milton Schorr
АктёрSeamus Guard #1

Продюсеры

Джулия Сандберг Ханссон

Julia Sandberg Hansson
Продюсер
Нэйтан Клингер

Nathan Klingher
Продюсер
Дэвид Бернон

David Bernon
Продюсер

Монтажёры

Джефф Сейбеник

Jeff Seibenick
Монтажёр

Операторы

Александр Чинники

Alexander Chinnici
Оператор

Композиторы

Тревор Моррис

Trevor Morris
Композитор