Биография

Арнольд Вослу — американский и южноафриканский актер и продюсер. Родился в Претории 16 июня 1962 года. Желание стать звездой появилось уже в раннем детстве: родители, театральные артисты, часто брали мальчика на репетиции и выступления. После окончания школы и армейской службы он посещал курсы актерского мастерства. Творческая биография началась с театральных постановок «Гамлет», «Завтра долгий день», «Дон Жуан», «Двенадцатая ночь» и других. Его талант не раз был отмечен наградами национальной премии ЮАР Darlo. На экране дебютировал в 1984 году, сыграв в картинах «Моренга» и «Буйти переходит границу». Мировую известность Арнольд Вослу получил лишь после переезда в США в конце 80-х годов. Его фильмография пополнилась работами в проектах «Трудная мишень», «Кровавый алмаз», «На лезвии ножа». Наибольшую популярность принесла ему роль египетского жреца в приключенческих фильмах «Мумия» и «Мумия возвращается». Активно снимался в сериалах, таких как «Зачарованные», «Шпионка», «Кости», «Чак», «Гримм» и «Элементарно». Принимал участие в озвучивании мультфильмов «Сверхновый Супермен», «Зеленый фонарь: Изумрудные рыцари», «Юная Лига Справедливости».