Гнездо кондора (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Ветеран Второй мировой отправляется в Южную Америку на поиски военного преступника, чтобы не допустить возрождения Третьего рейха. Брюс Дэвисон, Майкл Айронсайд и Арнольд Вослу дают жару в драматическом боевике.



Во время Второй мировой войны нацисты сбивают американский самолет и, по приказу полковника СС Мартина Баха, расстреливают весь экипаж. В живых остается лишь командир корабля Уилл Сполдинг. Через 10 лет он узнает, что Бах скрывается в Южной Америке, и летит туда, чтобы отомстить за убитых соратников. С помощью ученого Альберта Фогеля, который когда-то участвовал в разработке атомной бомбы, Уиллу удается выйти не только на след Мартина, но и на штаб-квартиру нацистов под названием «Гнездо кондора». Теперь цель американского ветерана масштабнее, чем месть. Вместе с Фогелем и израильской шпионкой он сделает все возможное, чтобы помешать нацистским заговорщикам возродить Третий рейх.



