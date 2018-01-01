Wink
Фильмы
Гнездо кондора
Актёры и съёмочная группа фильма «Гнездо кондора»

Актёры и съёмочная группа фильма «Гнездо кондора»

Режиссёры

Фил Блаттенбергер

Фил Блаттенбергер

Phil Blattenberger
Режиссёр

Актёры

Майкл Айронсайд

Майкл Айронсайд

Michael Ironside
АктёрYuri Astakhov
Джексон Рэтбоун

Джексон Рэтбоун

Jackson Rathbone
АктёрFritz Ziegler
Арнольд Вослу

Арнольд Вослу

Arnold Vosloo
АктёрColonel Martin Bach
Хорхе Гарсиа

Хорхе Гарсиа

Jorge Garcia
АктёрProprietor Hipolito
Брюс Дэвисон

Брюс Дэвисон

Bruce Davison
АктёрGerhardt Schrude
Кристиан Коллингвуд

Кристиан Коллингвуд

James Urbaniak
АктёрHeinrich Himmler
Грег Крик

Грег Крик

Greg Kriek
АктёрJosef Krekeler
Маркус Хэнсон

Маркус Хэнсон

Marcus Hanson
АктёрHauptmann Hans
Микаэль Турек

Микаэль Турек

Michael Tourek
Актёр

Сценаристы

Фил Блаттенбергер

Фил Блаттенбергер

Phil Blattenberger
Сценарист

Продюсеры

Фил Блаттенбергер

Фил Блаттенбергер

Phil Blattenberger
Продюсер
Джейкоб Кеохан

Джейкоб Кеохан

Jacob Keohane
Продюсер
Брэндон Бэйкер

Брэндон Бэйкер

Brandon Baker
Продюсер