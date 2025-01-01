Фильм По законам улиц

Индия. Наулицах Мумбаи орудует банда подростков-карманников. Всееё члены—сироты, онине имеют имен изовут друг друга только пономерам. Лучший изних, Пятьдесят пятый, отличается нетолько ловкостью рук, нои состраданием ксвоим жертвам. Парень мечтает вырваться изкриминального круга иначать всё сначала вобычной жизни. Однажды онкрадёт крупную сумму денег умужчины, который влез вдолги ради свадьбы дочери. Этот поступок вызывает череду роковых событий, заставляющих карманника влюбиться, пересмотреть всесвои мечты ипланы ивстать назащиту нуждающихся.



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