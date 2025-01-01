Замуж или смерть (фильм, 2025) смотреть онлайн

Девичник в уютном летнем домике вдали от большого города превращается в кошмар, когда внутрь пробирается незнакомец с ножом. Триллер «Замуж или смерть» — фильм 2025 года о помолвке, которая зашла слишком далеко.



На вечеринке в честь помолвки Элли и Ника внезапно появляется Ванесса, бывшая девушка жениха. Она обвиняет Ника в предательстве, но ее быстро арестовывают. Чуть позже подруги убеждают сомневающуюся в правильности своего выбора Элли отправиться с ними за город — на девичник в небольшом доме у озера. Праздник сразу идет не по плану — девушки слишком погружены в собственные проблемы и у них нет настроения веселиться. А вскоре внутрь пробирается таинственный мужчина, который явно хочет причинить вред Элли.



