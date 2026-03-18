В ритме сердец
Wink
Фильмы
В ритме сердец
8.62024, Dance Rivals
Драма, Семейный93 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»

В ритме сердец (фильм, 2024) смотреть онлайн

О фильме

Неожиданный поворот событий приводит Лекс на захватывающую танцевальную сцену Лос-Анджелеса. Вскоре она начинает преподавать танцы и попадает в самую сильную команду города.

Страна
США
Жанр
Семейный, Драма
Качество
Full HD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «В ритме сердец»