Суперхозяйка (фильм, 2019) смотреть онлайн

Пара видеоблогеров решает сделать обзор гостевого дома с эксцентричной хозяйкой, испытывающей проблемы с личными границами. Странная девушка оказывается куда опаснее, чем казалась поначалу. Сатирический хоррор «Суперхозяйка» — фильм о последствиях погони за зрительским вниманием.



Тедди и Клэр — видеоблогеры, снимающие обзоры популярного жилья, сдающегося в краткосрочную аренду. Количество просмотров неумолимо падает, поэтому последние выпуски они стараются делать более скандальными. Сняв очередной дом в лесу Колорадо, они знакомятся с его хозяйкой Ребеккой, которая кажется им странноватой, но безобидной. Однако постепенно Тедди и Клэр начинают подозревать, что за ними кто-то наблюдает. Кроме того, в доме слышатся пугающие звуки, а Ребекка ведет себя все более вызывающе. Но Клэр не хочет уезжать и думает, что все это привлечет зрителей. Тем временем Ребекка уже расставила свою ловушку этим двоим.



