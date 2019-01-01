Суперхозяйка (фильм, 2019) смотреть онлайн

Суперхозяйка
Суперхозяйка
6.02019, Superhost
Триллер83 мин18+
О фильме

Пара видеоблогеров решает сделать обзор гостевого дома с эксцентричной хозяйкой, испытывающей проблемы с личными границами. Странная девушка оказывается куда опаснее, чем казалась поначалу. Сатирический хоррор «Суперхозяйка» — фильм о последствиях погони за зрительским вниманием.

Тедди и Клэр — видеоблогеры, снимающие обзоры популярного жилья, сдающегося в краткосрочную аренду. Количество просмотров неумолимо падает, поэтому последние выпуски они стараются делать более скандальными. Сняв очередной дом в лесу Колорадо, они знакомятся с его хозяйкой Ребеккой, которая кажется им странноватой, но безобидной. Однако постепенно Тедди и Клэр начинают подозревать, что за ними кто-то наблюдает. Кроме того, в доме слышатся пугающие звуки, а Ребекка ведет себя все более вызывающе. Но Клэр не хочет уезжать и думает, что все это привлечет зрителей. Тем временем Ребекка уже расставила свою ловушку этим двоим.

Удастся ли Тедди и Клэр выжить, расскажет хоррор «Суперхозяка» (2021). Фильм смотреть онлайн вы сможете на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Триллер
Качество
Full HD
Время
83 мин / 01:23

