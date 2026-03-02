Фильм Я — значит Ястреб
2025, H Is for Hawk
Драма2 мин18+
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О фильме
После внезапной смерти отца Хелен уходит от своей прежней академической и светской жизни и полностью отдаёт себя тренировке ястреба-тетеревятника Мейбл. Постепенно одиночество превращается в дружбу с Мейбл, которая позволяет женщине преодолеть горе и найти способ жить дальше.
СтранаСингапур, Великобритания, США
ЖанрДрама
КачествоFull HD
Время2 мин / 00:02
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.6 IMDb
- ФЛРежиссёр
Филиппа
Лоуторп
- Актриса
Клэр
Фой
- Актёр
Брендан
Глисон
- ДГАктриса
Дениз
Гоф
- ЛДАктриса
Линдси
Дункан
- ССАктёр
Сэм
Спруэлл
- АФАктёр
Арти
Фрушан
- ЭКАктриса
Эмма
Куннифф
- ДДАктёр
Джош
Дилан
- ККАктриса
Кэти
Кармайкл
- КПАктёр
Клавдий
Питерс
- ШКАктёр
Шон
Кернс
- СААктриса
Сара
Андерсон
- ЭДСценарист
Эмма
Донохью
- ФЛСценарист
Филиппа
Лоуторп
- Продюсер
Деде
Гарднер
- Продюсер
Лина
Хиди
- Продюсер
Джереми
Клейнер
- НЛМонтажёр
Нико
Лёнен
- ШБОператор
Шарлотта
Брюус Кристенсен