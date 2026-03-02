Я — значит Ястреб
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Я — значит Ястреб

Фильм Я — значит Ястреб

2025, H Is for Hawk
Драма2 мин18+
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О фильме

После внезапной смерти отца Хелен уходит от своей прежней академической и светской жизни и полностью отдаёт себя тренировке ястреба-тетеревятника Мейбл. Постепенно одиночество превращается в дружбу с Мейбл, которая позволяет женщине преодолеть горе и найти способ жить дальше.

Страна
Сингапур, Великобритания, США
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
2 мин / 00:02

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Я — значит Ястреб»