Тебе не убежать (фильм, 2024) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Суровый убийца устраивает охоту за юной девушкой в лесу. У него нет мотивов и философии, только слепая жажда крови. Драматический триллер «Тебе не убежать» — фильм с пугающей, но впечатляющей актерской работой Дж. К. Симмонса.
Миранда вместе с отчимом Эдди едут в магазин, чтобы купить детскую кроватку. По дороге им попадается странный мужчина на мотоцикле — его зовут Уэйд, он вооружен и уже убил сегодня несколько человек. Следующей жертвой Уэйда становится Эдди, в то время как Миранде удается скрыться в лесу неподалеку. Девушка пытается позвать на помощь, но кровожадный убийца идет по ее следу и кажется, что спрятаться от него невозможно.
Что заставило Уэйда перейти черту, расскажет «Тебе не убежать» (2024). Ищите леденящий кровь триллер на Wink.
Рейтинг
- МШРежиссёр
Мишель
Шумахер
- Актёр
Дж.К.
Симмонс
- ФУАктриса
Фернанда
Уррехола
- АЛАктёр
Аллен
Лич
- ИААктриса
Изабель
Анайя
- Актёр
Грэм
Патрик Мартин
- АВАктёр
Андрес
Велес
- КДАктёр
Кевин
Дж. Куинн
- ОСАктриса
Оливия
Симмонс
- ПФАктёр
Паркер
Фенади
- МГАктёр
Макс
Гарфин
- НВАктёр
Нэйтан
Винченти
- МПАктриса
Микаэла
Пун
- МФАктёр
Мэтт
Фландерс
- АСАктриса
Анна
Стоун
- ДКАктриса
Джун
Клемонс
- СКАктёр
Спенсер
Крамбер
- АТАктриса
Алет
Тейлор
- РГАктёр
Рэнди
Гонзалез
- ДШАктёр
Дэн
Шарки
- БЛАктёр
Бо
Линнелл
- ЭААктриса
Эрин
Андерсон
- ШХАктриса
Шеннон
Хеммингз
- МСАктёр
Майкл
Спирс
- ЭТАктёр
Энди
Тейлор
- ШМАктёр
Шон
Мэнни Манракса
- ДЧАктриса
Джоанна
Чампа
- МШСценарист
Мишель
Шумахер
- РШПродюсер
Рэндл
Шумахер
- ДСКомпозитор
Джо
Симмонс