Тебе не убежать
Wink
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Тебе не убежать
7.42024, You Can't Run Forever
Триллер, Драма102 мин18+

Тебе не убежать (фильм, 2024) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Суровый убийца устраивает охоту за юной девушкой в лесу. У него нет мотивов и философии, только слепая жажда крови. Драматический триллер «Тебе не убежать» — фильм с пугающей, но впечатляющей актерской работой Дж. К. Симмонса.

Миранда вместе с отчимом Эдди едут в магазин, чтобы купить детскую кроватку. По дороге им попадается странный мужчина на мотоцикле — его зовут Уэйд, он вооружен и уже убил сегодня несколько человек. Следующей жертвой Уэйда становится Эдди, в то время как Миранде удается скрыться в лесу неподалеку. Девушка пытается позвать на помощь, но кровожадный убийца идет по ее следу и кажется, что спрятаться от него невозможно.

Что заставило Уэйда перейти черту, расскажет «Тебе не убежать» (2024). Ищите леденящий кровь триллер на Wink.

Страна
США
Жанр
Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
102 мин / 01:42

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
4.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Тебе не убежать»