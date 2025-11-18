Суровый убийца устраивает охоту за юной девушкой в лесу. У него нет мотивов и философии, только слепая жажда крови. Драматический триллер «Тебе не убежать» — фильм с пугающей, но впечатляющей актерской работой Дж. К. Симмонса.



Миранда вместе с отчимом Эдди едут в магазин, чтобы купить детскую кроватку. По дороге им попадается странный мужчина на мотоцикле — его зовут Уэйд, он вооружен и уже убил сегодня несколько человек. Следующей жертвой Уэйда становится Эдди, в то время как Миранде удается скрыться в лесу неподалеку. Девушка пытается позвать на помощь, но кровожадный убийца идет по ее следу и кажется, что спрятаться от него невозможно.



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