Вышедший на свободу заключенный вынужден внедриться в окружение криминального авторитета и уничтожить его бизнес. Боевик «Войны мафии» — фильм с Томом Уэллингом о разборках криминальных банд.



Терри Джейкобс попал в тюрьму за торговлю наркотиками, однако получил шанс оказаться на свободе раньше срока. Из заключения его вытаскивает детектив Ломбарди, который ставит Терри условие: чтобы вновь воссоединиться с семьей и очистить свое имя, ему придется воспользоваться полученными в тюрьме связями и войти в доверие к мафиозной семье Росси. Когда команда, которая должна была оказывать Терри поддержку на этом задании, погибает в полном составе, ему приходится рассчитывать только на себя.



Сможет ли главный герой убедить злодеев, что он один из них, расскажет фильм «Войны мафии» (2024), который можно смотреть на нашем видеосервисе Wink.

