Войны мафии (фильм, 2024) смотреть онлайн
О фильме
Вышедший на свободу заключенный вынужден внедриться в окружение криминального авторитета и уничтожить его бизнес. Боевик «Войны мафии» — фильм с Томом Уэллингом о разборках криминальных банд.
Терри Джейкобс попал в тюрьму за торговлю наркотиками, однако получил шанс оказаться на свободе раньше срока. Из заключения его вытаскивает детектив Ломбарди, который ставит Терри условие: чтобы вновь воссоединиться с семьей и очистить свое имя, ему придется воспользоваться полученными в тюрьме связями и войти в доверие к мафиозной семье Росси. Когда команда, которая должна была оказывать Терри поддержку на этом задании, погибает в полном составе, ему приходится рассчитывать только на себя.
Сможет ли главный герой убедить злодеев, что он один из них, расскажет фильм «Войны мафии» (2024), который можно смотреть на нашем видеосервисе Wink.
Рейтинг
- СВРежиссёр
Скотт
Виндхаузер
- ТУАктёр
Том
Уэллинг
- Актёр
Кэм
Жиганде
- ШКАктриса
Шерил
Косенса
- ДХАктриса
Дезри
Холл
- КМАктёр
Крис
Маллинэкс
- БМАктёр
Брайс
Мартине
- АААктриса
Алессия
Альчати
- ШРАктриса
Шерил
Роджерс
- ДМАктёр
Дин
Морган
- ШТАктёр
Шеррод
Тейлор
- АГАктёр
Анис
Гарби
- ТФАктёр
Тициано
Ферраччи
- СВСценарист
Скотт
Виндхаузер
- МБПродюсер
Майкл
Брин
- РКПродюсер
Раджа
Коллинз
- БМХудожник
Бреннан
МакМахон
- ШРХудожница
Шерил
Роджерс
- АДМонтажёр
Анджело
Д’Агата
- ЭВКомпозитор
Эдвин
Вендлер