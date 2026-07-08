Войны мафии
Wink
Фильмы
Войны мафии
2024, Mafia Wars
Боевик, Триллер93 мин18+
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Войны мафии (фильм, 2024) смотреть онлайн

О фильме

Вышедший на свободу заключенный вынужден внедриться в окружение криминального авторитета и уничтожить его бизнес. Боевик «Войны мафии» — фильм с Томом Уэллингом о разборках криминальных банд.

Терри Джейкобс попал в тюрьму за торговлю наркотиками, однако получил шанс оказаться на свободе раньше срока. Из заключения его вытаскивает детектив Ломбарди, который ставит Терри условие: чтобы вновь воссоединиться с семьей и очистить свое имя, ему придется воспользоваться полученными в тюрьме связями и войти в доверие к мафиозной семье Росси. Когда команда, которая должна была оказывать Терри поддержку на этом задании, погибает в полном составе, ему приходится рассчитывать только на себя.

Сможет ли главный герой убедить злодеев, что он один из них, расскажет фильм «Войны мафии» (2024), который можно смотреть на нашем видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Боевик, Триллер
Качество
Full HD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

3.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Войны мафии»