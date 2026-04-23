Он может увести со счета кругленькую сумму, не выходя из машины, но когда отработанная схема дает сбой, мужчина оказывается втянут в опасную игру. Смотрите новый триллер «Взлом на миллион» с Сашей Калле и Дэйном ДеХааном.



Коул — профессиональный хакер, специализирующийся на взломе беспроводных сетей. Он постоянно колесит по стране, не оставляя следов и ни к кому не привязываясь, понимая, что любая деталь может его выдать. Все идет прекрасно, пока герою не подворачивается шанс взять дело на миллион долларов. В ходе подготовки он знакомится со своей новой жертвой — Сарой, непростой девушкой, втянутой в чужие махинации. В итоге ограбление идет не по плану, и Коул оказывается перед сложным выбором — исчезнуть с кушем или подставить себя и спасти девушку, в которую успел влюбиться.



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