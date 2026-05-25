Убийцы по ДНК
Wink
Фильмы
Убийцы по ДНК
5.72025, DNA Secrets
Триллер85 мин18+

Убийцы по ДНК (фильм, 2025) смотреть онлайн

О фильме

Безобидная попытка молодой девушки побольше узнать о своих родственниках оборачивается для нее кошмаром. Остроюжетный детектив «Убийцы по ДНК» — фильм 2025 года о семейных тайнах, которые лучше не знать.

На Рождество девушка по имени Марси приготовила для близких необычные подарки — тесты ДНК, благодаря которым можно погрузиться в историю семьи. Сама Марси узнает, что у нее есть кузина, бродвейская актриса Хелен, с которой она связывается и договаривается о встрече. Однако вскоре на Хелен нападает незнакомец в капюшоне, и Мари остается только гадать, что произошло. Постепенно она начинает подозревать, что своим любопытством запустила цепочку событий, из-за которых вся ее семья оказалась в опасности.

Кто охотится за ее близкими, расскажет фильм «Убийцы по ДНК» (2025), доступный в онлайн-кинотеатре Wink.

Страна
США
Жанр
Триллер
Качество
Full HD
Время
85 мин / 01:25

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