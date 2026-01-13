Иерархия
Иерархия
7.12025, Hierarchy
Боевик, Драма99 мин18+

Иерархия (фильм, 2025) смотреть онлайн

О фильме

Братья-преступники попадают в неприятности, когда в очередное их ограбление вмешивается русская мафия. Независимый криминальная драма «Иерархия» — фильм о семейных связях и предательстве.

Стоун и Рич проворачивают одно дерзкое дело за другим, ловко ускользая от ареста. В совсем юном возрасте их усыновила сердобольная женщина, стремившаяся дать им новую жизнь. Однако федералы, которые следят за каждым их шагом, считают, что преступность у них в крови. Рич и Стоун планируют совершить еще одно крупное ограбление ради благой цели, однако идеальную схему портит третий сводный брат Дрисколл. Он сливает информацию о готовящейся операции русской мафии, таким образом запустив цепочку событий, которая приведет к катастрофе.

Как это изменит планы Рича и Стоуна, расскажет «Иерархия». Фильм 2025 года доступен в нашем онлайн-кинотеатре Wink.

Страна
США
Жанр
Боевик, Криминал, Драма
Качество
Full HD
Время
99 мин / 01:39

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
4.2 IMDb