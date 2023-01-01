Али-баба едет в город (фильм, 1937) смотреть онлайн бесплатно

Аль Бабсон едет в город в надежде взять автограф у артистов, снимающихся в фильме «Арабские ночи». Попав на съемочную площадку, он в результате суматохи, которую сам же и вызвал, получает травму под копытами лошади, после чего попадает в медпункт, где ему дают обезболивающее лекарство. Не вняв увещеваниям медсестры, неугомонный принимает лекарство лошадиной дозой.



А так как студийный менеджер согласен допустить на съемки в качестве статиста, лишь бы не платить деньги за нанесенную травму, Аль вприпрыжку пустился на съемочную площадку, где его одевают в костюм и сажают в кувшин, в котором он должен изображать роль разбойника. В кувшине он благополучно засыпает и видит сон, что попадает он в Багдад и становится консультантом самого султана Абдуллы, поскольку его принимают за сына легендарного Али Бабы…



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