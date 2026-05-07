Смертоносная женщина из российских спецслужб отправляется в США, чтобы остановить террориста, который украл ядерные боеголовки с сибирской базы. Брутальный боевик «Ангел гнева» — фильм с Синтией Ротрок и Татьяной Невой о миссии, от которой зависит судьба мира.



Восточная Сибирь. Группа наемников под руководством россиянина Виктора Резникова и американца Лероя Граймса организовывают масштабную кражу ядерных боеголовок. Преступников останавливает смелый спецагент Людмила Алексеенко, которая в одиночку расправляется со злодеями. Тем не менее Резникову удается скрыться и забрать собой четыре боеголовки. Людмиле предстоит полет в США, чтобы предотвратить продажу оружия на черном рынке. Там она объединит усилия с агентами ЦРУ, преследующими ту же цель.



Перестрелки, драки и погони ждут в боевике «Ангел гнева», смотреть который можно на Wink.

