Ангел гнева
Wink
Фильмы
Ангел гнева
6.12026, Prey of Wrath
Боевик76 мин18+

Ангел гнева (фильм, 2026) смотреть онлайн

О фильме

Смертоносная женщина из российских спецслужб отправляется в США, чтобы остановить террориста, который украл ядерные боеголовки с сибирской базы. Брутальный боевик «Ангел гнева» — фильм с Синтией Ротрок и Татьяной Невой о миссии, от которой зависит судьба мира.

Восточная Сибирь. Группа наемников под руководством россиянина Виктора Резникова и американца Лероя Граймса организовывают масштабную кражу ядерных боеголовок. Преступников останавливает смелый спецагент Людмила Алексеенко, которая в одиночку расправляется со злодеями. Тем не менее Резникову удается скрыться и забрать собой четыре боеголовки. Людмиле предстоит полет в США, чтобы предотвратить продажу оружия на черном рынке. Там она объединит усилия с агентами ЦРУ, преследующими ту же цель.

Перестрелки, драки и погони ждут в боевике «Ангел гнева», смотреть который можно на Wink.

Страна
США
Жанр
Боевик
Качество
Full HD
Время
76 мин / 01:16

Рейтинг

5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ангел гнева»