Ангел гнева (фильм, 2026) смотреть онлайн
О фильме
Смертоносная женщина из российских спецслужб отправляется в США, чтобы остановить террориста, который украл ядерные боеголовки с сибирской базы. Брутальный боевик «Ангел гнева» — фильм с Синтией Ротрок и Татьяной Невой о миссии, от которой зависит судьба мира.
Восточная Сибирь. Группа наемников под руководством россиянина Виктора Резникова и американца Лероя Граймса организовывают масштабную кражу ядерных боеголовок. Преступников останавливает смелый спецагент Людмила Алексеенко, которая в одиночку расправляется со злодеями. Тем не менее Резникову удается скрыться и забрать собой четыре боеголовки. Людмиле предстоит полет в США, чтобы предотвратить продажу оружия на черном рынке. Там она объединит усилия с агентами ЦРУ, преследующими ту же цель.
Перестрелки, драки и погони ждут в боевике «Ангел гнева», смотреть который можно на Wink.
Рейтинг
- БТРежиссёр
Бенни
Тьяндра
- ДТРежиссёр
Дуглас
Точиока
- ТДАктриса
Татьяна
Дехтяр
- СРАктриса
Синтия
Ротрок
- ЛЧАктёр
Леонард
Чжан
- ЛДАктёр
Лови
Джонсон
- ДПАктёр
Дэвид
Прак
- ДКАктёр
Дмитрий
Карпов
- ИМАктёр
Иго
Микитас
- АХАктёр
Александр
Хачатрян
- КРАктриса
Келли
Рейтер
- НКАктёр
Нарьяна
Кебрал
- АФАктёр
Алекс
Флэш
- КЮАктёр
Крис
Юн
- ТДСценарист
Татьяна
Дехтяр
- ДТСценарист
Дуглас
Точиока
- ЛДПродюсер
Лови
Джонсон
- ДППродюсер
Дэвид
Прак
- Продюсер
Робин
Шоу
- БТХудожник
Бенни
Тьяндра
- ДПХудожник
Дэвид
Прак
- ДТМонтажёр
Дуглас
Точиока
- ДТКомпозитор
Дуглас
Точиока