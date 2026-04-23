Форсаж. На пределе скорости (фильм, 2026) смотреть онлайн

Элита ночного стритрейсинга внезапно сталкивается с могущественным синдикатом наемных убийц. Американский фильм «Форсаж. На пределе скорости» (2026) уже на Wink: криминальный боевик с запредельным драйвом.



Добро пожаловать в неоновую Атланту, где нелегальные гонки пересекаются с жестоким миром мафии. Эйс, признанный мастер уличных заездов, мечтал о спокойной жизни вдали от опасностей. Однако судьба распорядилась иначе: ради спасения семьи он вынужден присоединиться к тайному Клану ассасинов. Теперь парню предстоит совершить дерзкое ограбление, пережить кровавые засады и сделать мучительный выбор между преданностью новым союзникам и собственной жизнью. В этом городе победа в гонке — не просто вопрос первенства, а жестокая борьба за выживание, где нет места для проигравших.



Готовы нажать на газ? Тогда скорее включайте фильм «Форсаж. На пределе скорости»: смотреть онлайн в хорошем качестве динамичный боевик можно прямо сейчас на видеосервисе Wink!

