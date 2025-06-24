Аллилуйя!
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Аллилуйя!

Аллилуйя! (фильм, 1929) смотреть онлайн бесплатно

1929, Hallelujah
Мюзикл, Драма99 мин18+

О фильме

История рассказывает о трагедии в жизни издольщика хлопковой плантации Зака Джонсона и его отношениях с соблазнительной и порочной Чике.

Страна
США
Жанр
Мюзикл, Драма
Время
99 мин / 01:39

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
6.6 IMDb