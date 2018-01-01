Wink
Эверетт МакГэррити
Эверетт МакГэррити

Эверетт МакГэррити

Everett McGarrity

Карьера
Актёр
Дата рождения
14 января 1908 г. (85 лет)
Дата смерти
9 декабря 1993 г.

Фильмография

Актёр