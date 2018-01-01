Wink
Уильям Фонтейн
Уильям Фонтейн

Уильям Фонтейн

William Fountaine

Карьера
Актёр
Дата рождения
15 августа 1897 г. (48 лет)
Дата смерти
6 декабря 1945 г.

Фильмография

Актёр