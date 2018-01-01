Wink
Фанни Белль ДеНайт
Фанни Белль ДеНайт

Фанни Белль ДеНайт

Fanny Belle DeKnight

Карьера
Актриса
Дата рождения
22 мая 1869 г. (80 лет)
Дата смерти
28 апреля 1950 г.

Фильмография

Актриса