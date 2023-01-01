Ночь в Касабланке (фильм, 1946) смотреть онлайн бесплатно

Устроившись управляющим в гостиницу Касабланка добродушный и немного растяпистый Корнблоу и не подозревал что ожидает его! Все предыдущие менеджеры погибали при странных обстоятельствах. Как выяснилось позже, нацисты спрятали в этой гостинице свои сокровища, которые хотели забрать после окончания войны.



Увидев что они снова не успели, и в гостинице уже появился новый управляющий, они также решают избавиться от него придумав хитроумный план заманить его в ловушку при помощи роковой красавицы. Но тут вмешивается в дело Господин Случай...



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