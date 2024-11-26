Бывший хоккеист пытается пробиться в мир больших денег, устроившись работать в инвестиционный банк. Драмеди «Как стать миллиардером» — фильм о цене успеха, основанный на реальных событиях.



Хоккеист Бобби Сандерс возвращается из Европы в США, разочаровавшись в профессиональном спорте. Здесь он находит работу в инвестиционном банке и оказывается в эпицентре денежных потоков. Вскоре его карьеру омрачает смерть начальника, которая, возможно, произошла по вине Бобби. Тот не унывает и под руководством нового босса берется за сложные сделки, пытаясь приударять за симпатичной коллегой и выстраивать схему собственного обогащения.



Сможет ли он остановиться, прежде чем перейдет черту, вы узнаете, если будете смотреть «Как стать миллиардером» онлайн на Wink.

