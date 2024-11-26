Как стать миллиардером
Wink
Фильмы
Как стать миллиардером
6.82024, Bull Run
Комедия99 мин18+
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Как стать миллиардером (фильм, 2024) смотреть онлайн

О фильме

Бывший хоккеист пытается пробиться в мир больших денег, устроившись работать в инвестиционный банк. Драмеди «Как стать миллиардером» — фильм о цене успеха, основанный на реальных событиях.

Хоккеист Бобби Сандерс возвращается из Европы в США, разочаровавшись в профессиональном спорте. Здесь он находит работу в инвестиционном банке и оказывается в эпицентре денежных потоков. Вскоре его карьеру омрачает смерть начальника, которая, возможно, произошла по вине Бобби. Тот не унывает и под руководством нового босса берется за сложные сделки, пытаясь приударять за симпатичной коллегой и выстраивать схему собственного обогащения.

Сможет ли он остановиться, прежде чем перейдет черту, вы узнаете, если будете смотреть «Как стать миллиардером» онлайн на Wink.

Страна
США
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
99 мин / 01:39

Рейтинг

5.0 КиноПоиск
4.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Как стать миллиардером»