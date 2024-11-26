Как стать миллиардером (фильм, 2024) смотреть онлайн
О фильме
Бывший хоккеист пытается пробиться в мир больших денег, устроившись работать в инвестиционный банк. Драмеди «Как стать миллиардером» — фильм о цене успеха, основанный на реальных событиях.
Хоккеист Бобби Сандерс возвращается из Европы в США, разочаровавшись в профессиональном спорте. Здесь он находит работу в инвестиционном банке и оказывается в эпицентре денежных потоков. Вскоре его карьеру омрачает смерть начальника, которая, возможно, произошла по вине Бобби. Тот не унывает и под руководством нового босса берется за сложные сделки, пытаясь приударять за симпатичной коллегой и выстраивать схему собственного обогащения.
Сможет ли он остановиться, прежде чем перейдет черту, вы узнаете, если будете смотреть «Как стать миллиардером» онлайн на Wink.
Рейтинг
- АБРежиссёр
Альфредо
Барриос мл.
- ТБАктёр
Том
Блайт
- Актёр
Джей
Мор
- КДАктёр
Крис
Диамантополос
- ХМАктриса
Хелена
Мэттссон
- АОАктриса
Алишия
Окс
- БРАктёр
Бретт
Роберт Кулберт
- ДЛАктёр
Джон
Лейси
- ЗВАктёр
Зак
Вилла
- ТГАктёр
Тревор
Гретцки
- МВАктриса
Мередит
ВанКёйк
- КХАктёр
Кэш
Хови
- АГАктёр
Ашвин
Гор
- АБСценарист
Альфредо
Барриос мл.
- ХБПродюсер
Ховард
Болдуин
- ДЭПродюсер
Даг
Эллин
- УДПродюсер
Уильям
Дж. Иммерман
- РСПродюсер
Рик
Смит
- ЭШПродюсер
Эндрю
Шугерман
- РДХудожник
Роджер
Дж. Форкер
- Монтажёр
Этан
Маникис
- ДНОператор
Дэвид
Ньюберт
- КФКомпозитор
Курт
Фаркуар