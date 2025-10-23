Ущерб (фильм, 2009) смотреть онлайн
О фильме
Бывший заключенный участвует в подпольных боях, чтобы спасти дочь человека, которого он убил. Фильм «Ущерб» — брутальный спортивный боевик с рестлером Стивом Остином и Уолтоном Гоггинсом в главных ролях.
Джон Брикнер провел за решеткой пять лет за непреднамеренное убийство. Выйдя на свободу досрочно, он пытается наладить жизнь и найти честную работу. Устроившись вышибалой в клуб, Джон знакомится с организатором подпольных боев Рено, который пытается убедить его выйти на ринг. Поначалу Джон отказывается, но вскоре получает письмо от супруги человека, которого убил. Именно благодаря ей Брикнера выпустили из тюрьмы, но она не ждет от него извинений. Ее дочери необходима операция по пересадке сердца, и для этого нужно срочно достать 250 тысяч долларов. Чувствуя свою ответственность за жизнь девочки, Джон связывается с Рено, чтобы поучаствовать в нелегальных боях.
Сможет ли он победить своих противников и достать деньги, вы узнаете, когда будете смотреть фильм «Ущерб» в нашем онлайн-кинотеатре Wink.
Рейтинг
- ДКРежиссёр
Джефф
Кинг
- СОАктёр
Стив
Остин
- Актёр
Уолтон
Гоггинс
- ЛВАктриса
Лора
Вандервурт
- ДРАктёр
Доннелли
Роудс
- КДАктёр
Карлос
Джо Коста
- ЛБАктриса
Линда
Бойд
- СМАктёр
Скотт
МакНил
- КМАктёр
Клифтон
Маккейб Мюррэй
- ДПАктёр
Джиллз
Пэнтон
- ПДАктёр
Пол
Джарретт
- ЭКАктёр
Эрик
Кинлисайд
- КЯАктриса
Кристина
Ястржембска
- ТБАктёр
Тони
Бэйли
- КМАктриса
Кэтлин
Магер
- СЕАктёр
Стивен
Е. Миллер
- РААктёр
Риз
Александр
- УЕАктёр
Уэлкотт
Е. Морган
- ФМАктёр
Филлип
Митчелл
- Актёр
Уильям
Б. Дэвис
- АХАктёр
Адриан
Холмс
- РСАктёр
Райан
Смэйл
- ХМАктёр
Хорхе
Монтеси
- ККАктёр
Ким
Карлтон
- ГЭАктёр
Гленн
Эннис
- МХАктёр
Майкл
Ханус
- ТКАктёр
Тони
Крис Казолеас
- ЭНАктёр
Эдуардо
Нода
- ФХСценарист
Фрэнк
Ханна
- ДПродюсер
Дурейшевар
- ДХПродюсер
Джек
Хеллер
- ТХОператор
Том
Хартинг