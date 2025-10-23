Ущерб (фильм, 2009) смотреть онлайн

Бывший заключенный участвует в подпольных боях, чтобы спасти дочь человека, которого он убил. Фильм «Ущерб» — брутальный спортивный боевик с рестлером Стивом Остином и Уолтоном Гоггинсом в главных ролях.



Джон Брикнер провел за решеткой пять лет за непреднамеренное убийство. Выйдя на свободу досрочно, он пытается наладить жизнь и найти честную работу. Устроившись вышибалой в клуб, Джон знакомится с организатором подпольных боев Рено, который пытается убедить его выйти на ринг. Поначалу Джон отказывается, но вскоре получает письмо от супруги человека, которого убил. Именно благодаря ей Брикнера выпустили из тюрьмы, но она не ждет от него извинений. Ее дочери необходима операция по пересадке сердца, и для этого нужно срочно достать 250 тысяч долларов. Чувствуя свою ответственность за жизнь девочки, Джон связывается с Рено, чтобы поучаствовать в нелегальных боях.



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