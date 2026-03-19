Билет в счастливую жизнь (фильм, 2025) смотреть онлайн
О фильме
Пожилой фермер пытается спасти хозяйство от жадного банкира, пока его внучка мечтает о музыкальной карьере. Семейная драма «Билет в счастливую жизнь» — фильм о том, как важно помнить о своих корнях.
1990-е годы. Бак живет на собственной ферме в Висконсине вместе с женой Маргарет и внучкой Дженни, оставшейся без родителей. Бак мечтает оставить хозяйство Дженни, тогда как она намерена уехать в большой город и попытать счастья в музыке. Однако все эти планы могут перечеркнуть долги перед банком: Бак просрочил уже несколько платежей, так что жадный банкир Джерри готовится прибрать ферму к рукам. Старик заключает с Джерри сделку: если любимая футбольная команда Бака выиграет важный матч, тогда ферма останется у прежних хозяев. Тем временем в город приезжает известный певец Билли, и Дженни спешит поделиться с ним собственным творчеством.
Удастся ли Баку сохранить ферму и какой выбор сделает Дженни, расскажет «Билет в счастливую жизнь» (2025). Смотреть вдохновляющую драму можно в онлайн-кинотеатре Wink.
Рейтинг
- АЛРежиссёр
Андерс
Линдволл
- БСАктёр
Брэндон
Скленар
- КТАктёр
Крэйг
Т. Нельсон
- МЭАктёр
М.
Эммет Уолш
- МЛАктриса
Мэдисон
Лоулор
- ЭМАктёр
Эштон
Мойо
- АААктриса
Аннабел
Армор
- ШГАктёр
Шон
Грейвз
- ДФАктёр
Джо
Фуст
- ДОАктриса
Дженис
О’Нилл
- ПЭАктриса
Паула
Энглин
- ЛБАктёр
Лерой
Батлер
- ММСценарист
Мисси
Маро Гарсиа
- АЛСценарист
Андерс
Линдволл
- МГСценарист
Майкл
Граф
- ДЛПродюсер
Дэвин
Линдволл
- КЧПродюсер
Крейг
Чик
- АБПродюсер
Аарон
Бойд
- КМКомпозитор
Кори
Мартин