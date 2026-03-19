Билет в счастливую жизнь
Wink
Фильмы
Билет в счастливую жизнь
8.62025, Green and Gold
Драма95 мин18+

Билет в счастливую жизнь (фильм, 2025) смотреть онлайн

О фильме

Пожилой фермер пытается спасти хозяйство от жадного банкира, пока его внучка мечтает о музыкальной карьере. Семейная драма «Билет в счастливую жизнь» — фильм о том, как важно помнить о своих корнях.

1990-е годы. Бак живет на собственной ферме в Висконсине вместе с женой Маргарет и внучкой Дженни, оставшейся без родителей. Бак мечтает оставить хозяйство Дженни, тогда как она намерена уехать в большой город и попытать счастья в музыке. Однако все эти планы могут перечеркнуть долги перед банком: Бак просрочил уже несколько платежей, так что жадный банкир Джерри готовится прибрать ферму к рукам. Старик заключает с Джерри сделку: если любимая футбольная команда Бака выиграет важный матч, тогда ферма останется у прежних хозяев. Тем временем в город приезжает известный певец Билли, и Дженни спешит поделиться с ним собственным творчеством.

Удастся ли Баку сохранить ферму и какой выбор сделает Дженни, расскажет «Билет в счастливую жизнь» (2025). Смотреть вдохновляющую драму можно в онлайн-кинотеатре Wink.

Страна
США
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Билет в счастливую жизнь»