Никогда не говори прощай (фильм, 1946) смотреть онлайн бесплатно

Никогда не говори прощай
8.71946, Never Say Goodbye
Комедия93 мин18+

О фильме

Фил и Элен Гэйли, разведенная нью-йоркская пара, они воспитывают свою семилетнюю дочь Филиппу по очереди, каждые полгода девочка живёт у одного из родителей. В преддверии рождества очередной раз настал срок смены родителя, и чернокожая нянечка собирает чемодан маленькой Филли, которая должна покинуть дом папы и переехать к маме. Элен все еще любит Фила, который стал популярным художником, но бывшая супруга делает вид, что в ее сердце нет места для бывшего мужа.

Тем более он уже давно сожительствует с одной из своих натурщиц-моделей, которая собирается его женить на себе. Как хорошо, что в канун рождества может сбыться любая мечта, задуманная ребенком, и Филли загадывает, чтобы ее родители сошлись вновь...

Страна
США
Жанр
Комедия
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.8 IMDb