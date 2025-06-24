Никогда не говори прощай (фильм, 1946) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Фил и Элен Гэйли, разведенная нью-йоркская пара, они воспитывают свою семилетнюю дочь Филиппу по очереди, каждые полгода девочка живёт у одного из родителей. В преддверии рождества очередной раз настал срок смены родителя, и чернокожая нянечка собирает чемодан маленькой Филли, которая должна покинуть дом папы и переехать к маме. Элен все еще любит Фила, который стал популярным художником, но бывшая супруга делает вид, что в ее сердце нет места для бывшего мужа.
Тем более он уже давно сожительствует с одной из своих натурщиц-моделей, которая собирается его женить на себе. Как хорошо, что в канун рождества может сбыться любая мечта, задуманная ребенком, и Филли загадывает, чтобы ее родители сошлись вновь...
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
6.8 IMDb
- ДВРежиссёр
Джеймс
В. Керн
- ЭФАктёр
Эррол
Флинн
- ЭПАктриса
Элинор
Паркер
- ЛУАктриса
Люсиль
Уотсон
- ШШАктёр
Ш.З.
Шакалль
- ФТАктёр
Форрест
Такер
- ДВАктёр
Дональд
Вудс
- ПКАктриса
Пегги
Кнудсен
- ТДАктёр
Том
Д’Андреа
- ХМАктриса
Хэтти
МакДэниел
- ИДСценарист
И.А.Л.
Даймонд
- ДВСценарист
Джеймс
В. Керн
- ББСценарист
Бен
Барзмен
- НБСценарист
Норма
Барзмен
- ДЛПродюсер
Джек
Л. Уорнер