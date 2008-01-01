Игроки (фильм, 2008) смотреть онлайн

Опытный игрок в покер становится наставником молодого дарования вопреки обещаниям жене никогда больше не притрагиваться к картам. Драмеди «Игроки» — фильм с Бертом Рейнольдсом и Брэтом Харрисоном о поиске себя и отношениях поколений.



Алекс учится на юриста, в свободное время играя в покер онлайн. Добившись впечатляющих успехов в очередном турнире, он получает приглашение в финал, в котором игроки собираются за реальным столом. Несмотря на то, что Алекс терпит поражение, он привлекает внимание Томми Винсона, опытного игрока в покер, оставившего карты в прошлом. Тот видит в Алексе потенциал и обещает сделать его настоящей звездой покера в обмен на долю в выигрыше. Парень соглашается и постепенно погружается в мир большого покера.



