Игроки (фильм, 2008) смотреть онлайн
О фильме
Опытный игрок в покер становится наставником молодого дарования вопреки обещаниям жене никогда больше не притрагиваться к картам. Драмеди «Игроки» — фильм с Бертом Рейнольдсом и Брэтом Харрисоном о поиске себя и отношениях поколений.
Алекс учится на юриста, в свободное время играя в покер онлайн. Добившись впечатляющих успехов в очередном турнире, он получает приглашение в финал, в котором игроки собираются за реальным столом. Несмотря на то, что Алекс терпит поражение, он привлекает внимание Томми Винсона, опытного игрока в покер, оставившего карты в прошлом. Тот видит в Алексе потенциал и обещает сделать его настоящей звездой покера в обмен на долю в выигрыше. Парень соглашается и постепенно погружается в мир большого покера.
Рейтинг
- ДКРежиссёр
Джил
Кэйтс мл.
- Актёр
Берт
Рейнолдс
- БХАктёр
Брэт
Харрисон
- Актриса
Шеннон
Элизабет
- ММАктриса
Мария
Мэйсон
- ГГАктёр
Гэри
Граббс
- КМАктриса
Кэролайн
МакКинли
- Актёр
Чарльз
Дёрнинг
- ДЭАктёр
Дж.Д.
Эвермор
- МСАктёр
Майк
Секстон
- ФЛАктёр
Фил
Лаак
- АЭАктёр
Антонио
Эсфандиари
- ДКСценарист
Джил
Кэйтс мл.
- МАПродюсер
Майкл
Арата
- СОПродюсер
Стив
Остин
- ДДПродюсер
Джон
Дж. Андерсон
- КДПродюсер
Ким
Дархэм
- ПРХудожник
Питер
Рафелсон
- ЭСМонтажёр
Эрик
Страндт
- ТХОператор
Том
Хартинг