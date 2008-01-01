Игроки
Wink
Фильмы
Игроки
2008, Deal
Драма, Комедия81 мин18+

Контент станет доступным 22.09.2025

Игроки (фильм, 2008) смотреть онлайн

О фильме

Опытный игрок в покер становится наставником молодого дарования вопреки обещаниям жене никогда больше не притрагиваться к картам. Драмеди «Игроки» — фильм с Бертом Рейнольдсом и Брэтом Харрисоном о поиске себя и отношениях поколений.

Алекс учится на юриста, в свободное время играя в покер онлайн. Добившись впечатляющих успехов в очередном турнире, он получает приглашение в финал, в котором игроки собираются за реальным столом. Несмотря на то, что Алекс терпит поражение, он привлекает внимание Томми Винсона, опытного игрока в покер, оставившего карты в прошлом. Тот видит в Алексе потенциал и обещает сделать его настоящей звездой покера в обмен на долю в выигрыше. Парень соглашается и постепенно погружается в мир большого покера.

Какие уроки они оба вынесут из этой затеи, вы узнаете, если будете смотреть фильм «Игроки» онлайн на Wink.

Игроки смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма
Качество
Full HD
Время
81 мин / 01:21

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Игроки»