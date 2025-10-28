Я бы тебя пнула, если бы могла
Wink
Фильмы
Я бы тебя пнула, если бы могла
6.02025, If I Had Legs I'd Kick You
Драма, Комедия108 мин18+

Я бы тебя пнула, если бы могла (фильм, 2025) смотреть онлайн

О фильме

«Я бы тебя пнула, если бы могла» — мощная драма от студии A24 с Роуз Бирн в главной роли. Абсурдное, но искреннее кино о материнстве, самоидентичности и эмоциональном истощении, теперь доступно на Wink.

Фильм рассказывает о Линде, чья жизнь стремительно рушится: дочь борется с загадочной болезнью, муж в постоянных разъездах, а дом буквально разваливается. Сквозь тяжелые испытания Линда пытается найти смысл, сохранив хрупкую человеческую связь с миром.

Картину стоит посмотреть любителям авторского кино, драмы с черным юмором и сильной актерской игры. «Я бы тебя пнула, если бы могла» смотреть онлайн можно на Wink.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма
Качество
Full HD
Время
108 мин / 01:48

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.6 IMDb