Я бы тебя пнула, если бы могла (фильм, 2025) смотреть онлайн

«Я бы тебя пнула, если бы могла» — мощная драма от студии A24 с Роуз Бирн в главной роли. Абсурдное, но искреннее кино о материнстве, самоидентичности и эмоциональном истощении, теперь доступно на Wink.



Фильм рассказывает о Линде, чья жизнь стремительно рушится: дочь борется с загадочной болезнью, муж в постоянных разъездах, а дом буквально разваливается. Сквозь тяжелые испытания Линда пытается найти смысл, сохранив хрупкую человеческую связь с миром.



Картину стоит посмотреть любителям авторского кино, драмы с черным юмором и сильной актерской игры. «Я бы тебя пнула, если бы могла» смотреть онлайн можно на Wink.

