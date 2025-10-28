6.02025, If I Had Legs I'd Kick You
Драма, Комедия108 мин18+
Я бы тебя пнула, если бы могла (фильм, 2025) смотреть онлайн
О фильме
«Я бы тебя пнула, если бы могла» — мощная драма от студии A24 с Роуз Бирн в главной роли. Абсурдное, но искреннее кино о материнстве, самоидентичности и эмоциональном истощении, теперь доступно на Wink.
Фильм рассказывает о Линде, чья жизнь стремительно рушится: дочь борется с загадочной болезнью, муж в постоянных разъездах, а дом буквально разваливается. Сквозь тяжелые испытания Линда пытается найти смысл, сохранив хрупкую человеческую связь с миром.
Картину стоит посмотреть любителям авторского кино, драмы с черным юмором и сильной актерской игры. «Я бы тебя пнула, если бы могла» смотреть онлайн можно на Wink.
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.6 IMDb