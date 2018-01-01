Wink
Я бы тебя пнула, если бы могла
Актёры и съёмочная группа фильма «Я бы тебя пнула, если бы могла»

Режиссёры

Мэри Уолл

Mary Wall
Режиссёр

Актёры

Роуз Бирн

Rose Byrne
АктрисаLinda
Дилейни Куинн

Delaney Quinn
АктрисаChild
Мэри Уолл

Mary Wall
АктрисаDr. Spring
Раким Мэйерс

A$AP Rocky
АктёрJames
Айви Волк

Ivy Wolk
АктрисаDiana
Кристиан Слэйтер

Christian Slater
АктёрCharles
Конан О’Брайен

Conan O'Brien
АктёрTherapist
Маню Нарайан

Manu Narayan
АктёрLandlord
Даниэль Макдональд

Danielle Macdonald
АктрисаCaroline

Сценаристы

Мэри Уолл

Mary Wall
Сценарист

Продюсеры

Рональд Бронштейн

Ronald Bronstein
Продюсер
Конор Хэннон

Conor Hannon
Продюсер