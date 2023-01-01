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Фильмы 2020 года

Фильмы 2020 года

2020 год оказался непростым для всей киноиндустрии из-за пандемии COVID-19, но несмотря на это, на больших экранах вышло множество интересных фильмов. Многие студии были вынуждены переносить свои запланированные релизы, однако некоторые ленты все же смогли порадовать зрителей. Анимационные фильмы, драмы и триллеры стали особенно популярными в условиях самоизоляции, когда люди искали возможность убежать в мир кино. Одним из самых заметных релизов года стало продолжение культового российского фильма «Лед 2», который вдохновил зрителей своими эмоциональными моментами. Также стоит отметить такие фильмы 2020 года как «Зависнуть в Палм-Спрингс», «Поезд в Пусан 2: Полуостров», «Рождество кота Боба» — продолжение трогательной истории о том, как рыжий кот спас бездомного человека от депрессии, романтическое аниме «Любит — не любит», «Бегущая в лабиринте», «Поколение вояджер», мультфильм «Пончары. Глобальное закругление» и многие другие кинопроекты. В 2020 году онлайн-кинотеатры, такие как Wink, стали настоящими спасателями в условиях закрытия физических кинотеатров. Многие фильмы лета 2020 года и не только были включены в коллекцию «Лучшие фильмы 2020 года», что дало возможность зрителям наслаждаться новинками из дома. Несмотря на все трудности, 2020 год подарил нам настоящие киношедевры. Смотреть фильмы 2020 года с высоким рейтингом приглашаем вас в онлайн-кинотеатр Wink!

ФильмыДля детей
Постер к фильму Загадки океана 2020
9.1

Загадки океана

2020, 50 мин
Постер к фильму Любовь под вопросом? 2020

Любовь под вопросом?

2020, 49 мин
Постер к фильму Зай зай зай зай 2020
5.7

Зай зай зай зай

2020, 75 мин
Постер к фильму Рождественское желание Чарли 2020
7.7

Рождественское желание Чарли

2020, 94 мин
Постер к фильму Линия родства 2020
7.2

Линия родства

2020, 103 мин
Бесплатно
Постер к фильм�у Томирис 2020
9.2

Томирис

2020, 148 мин
Бесплатно
Постер к фильму Сквозь темное стекло 2020
7.6

Сквозь темное стекло

2020, 99 мин
Бесплатно
Постер к фильму Залив тишины 2020
7.6

Залив тишины

2020, 89 мин
Бесплатно
Постер к фильму За призрачной дверью 2020
6.6

За призрачной дверью

2020, 92 мин
Бесплатно
Постер к фильму Пустошь тьмы и зла 2020
6.8

Пустошь тьмы и зла

2020, 90 мин
Бесплатно
Постер к фильму Приказано: уничтожить 2020
7.8

Приказано: уничтожить

2020, 94 мин
Бесплатно
Постер к фильму Последний стрим 2020
8.5

Последний стрим

2020, 107 мин
Бесплатно
Постер к фильму Посланники ада 2020
6.5

Посланники ада

2020, 79 мин
Бесплатно
Постер к фильму Горшочек с золотом 2020
6.8

Горшочек с золотом

2020, 124 мин
Бесплатно
Постер к фильму Артур и Мерлин: Рыцари Камелота 2020
7.1

Артур и Мерлин: Рыцари Камелота

2020, 87 мин
Бесплатно
Постер к фильму Песня имен 2020
8.6

Песня имен

2020, 108 мин
Бесплатно
Постер к фильму Невиновная 2020
8.6

Невиновная

2020, 106 мин
Бесплатно
Постер к фильму Мы умираем молодыми 2020
8.1

Мы умираем молодыми

2020, 88 мин
Бесплатно
Постер к фильму Мисс Плохое поведение 2020
7.8

Мисс Плохое поведение

2020, 101 мин
Бесплатно
Постер к фильму Такие моменты не длятся вечно 2020
7.1

Такие моменты не длятся вечно

2020, 96 мин
Постер к фильму Билл и Тед 2020
7.3

Билл и Тед

2020, 87 мин
Бесплатно
Постер к фильму Бекки 2020
7.9

Бекки

2020, 89 мин
Бесплатно
Постер к фильму Что мы говорим, что мы делаем 2020
7.8

Что мы говорим, что мы делаем

2020, 117 мин
Бесплатно
Постер к фильму Любовь, любовь, любовь 2020
7.7

Любовь, любовь, любовь

2020, 84 мин
Бесплатно
Постер к фильму Черновик 2020
5.8

Черновик

2020, 14 мин
Бесплатно
Постер к фильму Как женить красавчика 2020
8.5

Как женить красавчика

2020, 87 мин
Бесплатно
Постер к фильму Песня о несчастной любви 2020
7.4

Песня о несчастной любви

2020, 97 мин
Бесплатно
Постер к фильму Никогда не поздно 2020
8.5

Никогда не поздно

2020, 94 мин
Бесплатно
Постер к фильму Шум 2020

Шум

2020, 96 мин
Бесплатно
Постер к фильму Бей сильнее 2020
6.9

Бей сильнее

2020, 91 мин
Постер к фильму Жаркое Рождество 2020
8.6

Жаркое Рождество

2020, 90 мин
Бесплатно
Постер к фильму Астрал. Шепот мертвых 2 2020
7.0

Астрал. Шепот мертвых 2

2020, 103 мин
Бесплатно
Постер к фильму Конни и Мяф: Приключения на каникулах 2020
8.4

Конни и Мяф: Приключения на каникулах

2020, 75 мин
Постер к фильму Я помню 2020
8.4

Я помню

2020, 99 мин
Постер к фильму Стоп-кран 2020
8.0

Стоп-кран

2020, 88 мин
Бесплатно
Постер к фильму Выжить любой ценой 2020
7.3

Выжить любой ценой

2020, 86 мин
Бесплатно
Постер к фильму Крокодил Данди в Голливуде 2020
7.2

Крокодил Данди в Голливуде

2020, 84 мин
Бесплатно
Постер к фильму Кто не спрятался 2020
6.7

Кто не спрятался

2020, 84 мин
Постер к фильму Семейство Клаус 2020
8.8

Семейство Клаус

2020, 92 мин
Постер к фильму Леннокс Льюис: Нерассказанная история 2020
8.8

Леннокс Льюис: Нерассказанная история

2020, 92 мин
Бесплатно
Постер к фильму Флойд Мейвезер 2020
8.5

Флойд Мейвезер

2020, 54 мин
Бесплатно
Постер к фильму Майк Тайсон: Железный кулак 2020
8.5

Майк Тайсон: Железный кулак

2020, 52 мин
Бесплатно
Постер к фильму Манчестер Юнайтед: Путь к славе 2020
8.8

Манчестер Юнайтед: Путь к славе

2020, 64 мин
Бесплатно
Постер к фильму Лионель Месси: Величайший 2020
8.7

Лионель Месси: Величайший

2020, 54 мин
Бесплатно
Постер к фильму Леброн Джеймс: Король площадки 2020
8.0

Леброн Джеймс: Король площадки

2020, 53 мин
Бесплатно
Постер к фильму Криштиану Роналду: Единственный и неповторимый 2020
9.1

Криштиану Роналду: Единственный и неповторимый

2020, 62 мин
Бесплатно
Постер к фильму Конор МакГрегор: Ирландец 2020
8.5

Конор МакГрегор: Ирландец

2020, 49 мин
Бесплатно
Постер к фильму The Pretenders. With Friends 2020

The Pretenders. With Friends

2020, 65 мин