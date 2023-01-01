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Фильмы 2020 года

2020 год оказался непростым для всей киноиндустрии из-за пандемии COVID-19, но несмотря на это, на больших экранах вышло множество интересных фильмов. Многие студии были вынуждены переносить свои запланированные релизы, однако некоторые ленты все же смогли порадовать зрителей. Анимационные фильмы, драмы и триллеры стали особенно популярными в условиях самоизоляции, когда люди искали возможность убежать в мир кино. Одним из самых заметных релизов года стало продолжение культового российского фильма «Лед 2», который вдохновил зрителей своими эмоциональными моментами. Также стоит отметить такие фильмы 2020 года как «Зависнуть в Палм-Спрингс», «Поезд в Пусан 2: Полуостров», «Рождество кота Боба» — продолжение трогательной истории о том, как рыжий кот спас бездомного человека от депрессии, романтическое аниме «Любит — не любит», «Бегущая в лабиринте», «Поколение вояджер», мультфильм «Пончары. Глобальное закругление» и многие другие кинопроекты. В 2020 году онлайн-кинотеатры, такие как Wink, стали настоящими спасателями в условиях закрытия физических кинотеатров. Многие фильмы лета 2020 года и не только были включены в коллекцию «Лучшие фильмы 2020 года», что дало возможность зрителям наслаждаться новинками из дома. Несмотря на все трудности, 2020 год подарил нам настоящие киношедевры. Смотреть фильмы 2020 года с высоким рейтингом приглашаем вас в онлайн-кинотеатр Wink!