Тыгын Дархан (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

Тыгын Дархан
Тыгын Дархан
8.22020, Тыгын Дархан
Драма, Исторический138 мин12+

О фильме

Картина отправит зрителей на четыре века назад, во времена, когда якутская земля страдала от междоусобиц, а Тыгын Дархан, глава хангаласского рода, пытался объединить разрозненные племена в союз. Однако не все предводители были готовы делиться властью: их коварные интриги разгневали духа войны.

Страна
Россия
Жанр
Военный, Исторический, Драма
Качество
Full HD
Время
138 мин / 02:18

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Тыгын Дархан»