Тыгын Дархан (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

Картина отправит зрителей на четыре века назад, во времена, когда якутская земля страдала от междоусобиц, а Тыгын Дархан, глава хангаласского рода, пытался объединить разрозненные племена в союз. Однако не все предводители были готовы делиться властью: их коварные интриги разгневали духа войны.



