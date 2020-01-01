Тыгын Дархан (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Картина отправит зрителей на четыре века назад, во времена, когда якутская земля страдала от междоусобиц, а Тыгын Дархан, глава хангаласского рода, пытался объединить разрозненные племена в союз. Однако не все предводители были готовы делиться властью: их коварные интриги разгневали духа войны.
Тыгын Дархан
СтранаРоссия
ЖанрВоенный, Исторический, Драма
КачествоFull HD
Время138 мин / 02:18
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
5.7 IMDb
