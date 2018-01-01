Wink
Фильмы
Тыгын Дархан
Актёры и съёмочная группа фильма «Тыгын Дархан»

Режиссёры

Никита Аржаков

Режиссёр

Актёры

Ньургун Бэчигэн

АктёрТыгын Дархан
Петр Саввин

АктёрЛегой Тойон
Анатолий Николаев

АктёрОдуну
Василиса Мыреева

АктрисаНюрбачан
Ирина Никифорова

АктрисаАабый Дархан
Петр Макаров

АктёрМарга
Айталина Лавернова

АктрисаТесани
Александра Григорьева

АктрисаАйталы
Дмитрий Алексеев

АктёрЧелляй
Владислав Портнягин

АктёрБозеко

Сценаристы

Никита Аржаков

Сценарист
Владимир Кузьмин

Сценарист

Продюсеры

Вера Филиппова

Продюсер

Художники

Дария Дмитриева

Художница

Композиторы

Константин Шевелев

Композитор