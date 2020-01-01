Французский батя (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Трагикомедия режиссера «Анонимных романтиков» Жан-Пьера Амери о мальчике, который восхищался своим жестоким отцом и его небылицами. 1961 год. Эмиль — 12-летний мальчик, живущий с отцом Андре и матерью Дениз в маленьком французском городе. Отец для Эмиля — герой и образец для подражания, и все благодаря его историям. Андре постоянно рассказывает сыну о своих прошлых приключениях — как на войне он познакомился с американским солдатом Тедом, как был парашютистом и в совершенстве овладел дзюдо, как пел на сцене и встретил президента Шарля де Голля. Но все эти байки — лишь выдумка, тогда как с родными Андре строг и деспотичен. И вот однажды он предлагает Эмилю поучаствовать в миссии по освобождению Алжира — радикальными методами.



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