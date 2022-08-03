Каникулы в конном лагере (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно
В летнем конном лагере новая вожатая – Лиза. В качестве наставницы сюда также прибывает известная на всю страну наездница Бонни. Джерри, смотритель лагеря, сразу же в нее влюбляется, но он слишком стеснительный, чтобы сделать первый шаг. Тогда обитатели лагеря решают поспособствовать развитию их отношений.
6.3 КиноПоиск
5.3 IMDb
- ДПРежиссёр
Джоэл
Пол Райзиг
- РКАктёр
Ричард
Карн
- ДЛАктёр
Джейсон
Лондон
- КМАктриса
Кристин
Меллиан
- ТЛАктриса
Тери
Ли
- КРАктриса
Кристен
Рида
- РСАктриса
Рэйчел
Сауэрс
- ГЭАктёр
Гарри
Эдвард Карлсон
- ДААктриса
Джо
Амброзия
- ММАктриса
Меган
Мокенстурм
- КААктриса
Куртни
Алисса Моран
- ДССценарист
Джордж
Сондерс
- ДППродюсер
Джоэл
Пол Райзиг
- КМПродюсер
Кристин
Меллиан
- КРПродюсер
Кристен
Рида
- РСПродюсер
Рэйчел
Сауэрс
- ДСАктёр дубляжа
Дмитрий
Стрелков
- АВАктёр дубляжа
Артемий
Веселов
- ЕЛАктриса дубляжа
Екатерина
Ландо
- МГАктриса дубляжа
Марина
Гладкая
- ИЧАктриса дубляжа
Ирина
Чумантьева