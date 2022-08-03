Каникулы в конном лагере (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

В летнем конном лагере новая вожатая – Лиза. В качестве наставницы сюда также прибывает известная на всю страну наездница Бонни. Джерри, смотритель лагеря, сразу же в нее влюбляется, но он слишком стеснительный, чтобы сделать первый шаг. Тогда обитатели лагеря решают поспособствовать развитию их отношений.

