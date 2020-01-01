Слишком личное (фильм, 2020) смотреть онлайн

Три зрелые женщины пытаются наладить личную жизнь, несмотря на испытания. Драмеди из Чехии «Слишком личное» — фильм о любви, дружбе и поддержке.



Наталия построила успешную карьеру, но до сих пор живет в одиночестве. Однажды она знакомится с овдовевшим бизнесменом Мареком, и у них начинается роман, которому не очень-то рада теща Ева. Но к счастью, и она неожиданно встречает мужчину, способного растопить ее сердце. Лучшая подруга Наталии Симона переживает тяжелый развод. Она оставила сына жить с отцом, так что теперь ей предстоит начать все с чистого листа. В этом Симоне поначалу помогает эксцентричный художник Виктор, для которого она становится музой. К сожалению, он оказывается помешан не только на творчестве... Тем временем идеальные отношения Наталии и Марека тоже под угрозой.



Смогут ли три таких разных женщины найти счастье, расскажет фильм «Слишком личное» (2020). Смотреть онлайн его можно на нашем видеосервисе Wink.



Слишком личное смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.