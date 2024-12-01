Томирис (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

Центральная Азия, VI век до н. э. Имея право на трон, Спаргап втягивается в войну между родами саков — массагетов. Влиятельные вожди, среди которых выделяются алчные и хитроумные Каваз и Куртун, не спешат объединяться под единой властью, отстаивая свои интересы. Спаргап мечом и словом пытается объединить степные племена. В это тревожное время у него рождается дочь Томирис. Её мать умирает при родах. Забота и воспитание ложатся на него, и Томирис с раннего возраста познаёт тяготы походной жизни и воинского быта.

