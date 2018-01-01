Wink
Томирис
Актёры и съёмочная группа фильма «Томирис»

Режиссёры

Акан Сатаев

Akan Satayev
Режиссёр

Актёры

Альмира Турсын

АктрисаТомирис
Адиль Ахметов

Adil Akhmetov
АктёрАргун
Берик Айтжанов

Berik Aytzhanov
АктёрКуртун
Азамат Сатыбалды

Azamat Satibaldi
АктёрКаваз
Гассан Массуд

Ghassan Massoud
АктёрКир
Илез Бадургов

Ilez Badurgov
Актёр
Мурат Бисенбин

Murat Bissenbin
АктёрСпаргап
Аян Утепберген

Ayan Utepbergen
АктёрТирап
Асылхан Толепов

Asylkhan Tolepov
Актёр
Назим Туляходжаев

Nazim Tulyakhodzayev
АктёрГибар
Байкенже Бельбаев

Актёр
Ерик Жолжаксынов

Yerik Zholzhaksynov
Актёр
Камшат Жолдыбаева

Kamshat Zholdybaeva
Актриса
Назгуль Карабалина

Nazgul Karabalina
Актриса

Сценаристы

Тимур Жаксылыков

Timur Zhaksylykov
Сценарист
Алия Назарбаева

Aliya Nazarbaeva
Сценарист

Продюсеры

Светлана Нам

Продюсер
Алия Назарбаева

Aliya Nazarbaeva
Продюсер

Художники

Куат Тлеубаев

Kuat Tleubaev
Художник

Монтажёры

Галымжан Санбаев

Galimzhan Sanbayev
Монтажёр

Операторы

Хасанбек Кыдыралиев

Khasan Kydyraliyev
Оператор
Жантай Кыдыралиев

Zhantai Kydyraliyev
Оператор

Композиторы

Алим Заиров

Alim Zairov
Композитор
Ренат Гайсин

Renat Gaysin
Композитор
Денис Сивцев

Композитор
Иван Синцов

Композитор
Николай Красильников

Композитор