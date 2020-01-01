Шум (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет
Илья, 20-летний талантливый рэпер, приезжает в большой город, чтобы победить на баттле. Он сразу же входит в ряд топовых баттлеров, покорив публику искренностью и волей к победе. Ему пророчат успешное будущее. Но Илья встречает первую любовь - простую девушку, которая, оказывается, втянута в криминальный бизнес самых влиятельных людей города.
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Информация
Рейтинг
- ДРРежиссёр
Даниэлла
Рыбакьян
- СЛАктёр
Сергей
Липовский
- ННАктриса
Надежда
Набиева
- ДБАктёр
Дмитрий
Бутеев
- АГАктриса
Анастасия
Грибова
- КХАктёр
Камиль
Хардин
- ФЖАктёр
Фаррух
Жумаев
- ЕЛАктёр
Евгений
Лямин
- ИДАктёр
Игорь
Девлекамов
- ЕКСценарист
Елена
Кулеш
- АЕПродюсер
Александр
Евменов
- АПХудожница
Анастасия
Поташкина
- ВДМонтажёр
Венсан
Дево
- АЕОператор
Артем
Емельянов
- БЮКомпозитор
Бхима
Юнусов