Шум (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Илья, 20-летний талантливый рэпер, приезжает в большой город, чтобы победить на баттле. Он сразу же входит в ряд топовых баттлеров, покорив публику искренностью и волей к победе. Ему пророчат успешное будущее. Но Илья встречает первую любовь - простую девушку, которая, оказывается, втянута в криминальный бизнес самых влиятельных людей города.



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