Проклятый остров
Wink
Фильмы
Проклятый остров
7.02020, Patients of a Saint
Ужасы101 мин18+

Проклятый остров (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Заключенные становятся зомби из-за незаконных экспериментов. Британский хоррор о выживании в изолированном пространстве.

Сюжет фильма разворачивается в тюрьме для особо опасных преступниц, которая находится на уединенном ирландском острове. Доктор Брукс предлагает женщинам стать добровольцами в медицинских испытаниях нового препарата от рака. В обмен на свое участие они получат пожизненное заключение вместо смертной казни. Однако заключенная по имени Стоун отказывается подписать согласие на эксперимент. Вскоре происходит страшное: преступницы, которые принимали участие в опытах, начинают превращаться в зомби. Чтобы спастись, Стоун вместе с оставшимися в живых заключенными должна покинуть жуткий остров.

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Страна
Великобритания
Жанр
Ужасы
Качество
Full HD
Время
101 мин / 01:41

Рейтинг

5.3 КиноПоиск
4.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Проклятый остров»