Проклятый остров (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Заключенные становятся зомби из-за незаконных экспериментов. Британский хоррор о выживании в изолированном пространстве.
Сюжет фильма разворачивается в тюрьме для особо опасных преступниц, которая находится на уединенном ирландском острове. Доктор Брукс предлагает женщинам стать добровольцами в медицинских испытаниях нового препарата от рака. В обмен на свое участие они получат пожизненное заключение вместо смертной казни. Однако заключенная по имени Стоун отказывается подписать согласие на эксперимент. Вскоре происходит страшное: преступницы, которые принимали участие в опытах, начинают превращаться в зомби. Чтобы спастись, Стоун вместе с оставшимися в живых заключенными должна покинуть жуткий остров.
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СтранаВеликобритания
ЖанрУжасы
КачествоFull HD
Время101 мин / 01:41
Рейтинг
- РОРежиссёр
Расселл
Оуэн
- ДШАктриса
Джессика
Шанлье
- ФМАктёр
Филип
МакГинли
- БМАктёр
Брайан
МакГоверн
- РБАктёр
Рэймонд
Бетли
- КБАктриса
Кейт
Белл
- ГБАктриса
Гэбз
Баркер
- МААктриса
Мэг
Александра
- ФЧАктриса
Франческа
Черруо
- ТКАктёр
Том
Клегг
- КДАктёр
Крис
Данн
- РОСценарист
Расселл
Оуэн
- СВПродюсер
Сармад
Варрайх
- ВУАктриса дубляжа
Василиса
Ушакова
- ОФАктёр дубляжа
Олег
Фёдоров
- АМАктёр дубляжа
Андрей
Матвеев
- ИЧАктёр дубляжа
Иван
Чабан
- ЕЛАктриса дубляжа
Екатерина
Ландо
- ДСХудожница
Джиджи
Сигел
- СПКомпозитор
Саймон
Портер