Проклятый остров (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

Заключенные становятся зомби из-за незаконных экспериментов. Британский хоррор о выживании в изолированном пространстве.



Сюжет фильма разворачивается в тюрьме для особо опасных преступниц, которая находится на уединенном ирландском острове. Доктор Брукс предлагает женщинам стать добровольцами в медицинских испытаниях нового препарата от рака. В обмен на свое участие они получат пожизненное заключение вместо смертной казни. Однако заключенная по имени Стоун отказывается подписать согласие на эксперимент. Вскоре происходит страшное: преступницы, которые принимали участие в опытах, начинают превращаться в зомби. Чтобы спастись, Стоун вместе с оставшимися в живых заключенными должна покинуть жуткий остров.



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