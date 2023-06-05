Сокровища джунглей (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Наивный искатель приключений Элиот де Беллабре отправляется в джунгли Амазонки на поиски загадочного индейского племени. Эллиот считает, что ищет рай на земле, но благородные дикари, какими он их себе представлял, на деле оказываются отъявленными бандитами. А по пятам за героем следует его мать Шанталь в сопровождении подполковника Распаилля.
СтранаБельгия, Франция
ЖанрКомедия, Приключения
КачествоFull HD
Время87 мин / 01:27
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
5.4 IMDb
- ЮБРежиссёр
Юго
Бенамозиг
- ДКРежиссёр
Давид
Кавильоли
- ВДАктёр
Венсан
Дедьен
- Актёр
Джонатан
Коэн
- КДАктриса
Катрин
Денёв
- АБАктриса
Алис
Белаиди
- ПДАктёр
Патрик
Декамп
- ЛБАктёр
Лука
Бессе
- ГДАктёр
Гийом
Дюэме
- ОБАктёр
Оливье
Бонжур
- ЙДАктёр
Йонас
Диналь
- КПАктёр
Кристофер
Пайе
- ЮБСценарист
Юго
Бенамозиг
- ДКСценарист
Давид
Кавильоли
- ЛГПродюсер
Леонард
Гловински
- Актёр дубляжа
Сергей
Анненков
- АЛАктёр дубляжа
Александр
Лучинин
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- ЕКАктриса дубляжа
Екатерина
Кабашова
- ГНАктёр дубляжа
Геннадий
Новиков
- ОСМонтажёр
Одри
Симоно
- ЯМОператор
Янн
Марито
- УККомпозитор
Улиссе
Клотц