Наивный искатель приключений Элиот де Беллабре отправляется в джунгли Амазонки на поиски загадочного индейского племени. Эллиот считает, что ищет рай на земле, но благородные дикари, какими он их себе представлял, на деле оказываются отъявленными бандитами. А по пятам за героем следует его мать Шанталь в сопровождении подполковника Распаилля.

