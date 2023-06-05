Сокровища джунглей
Wink
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Сокровища джунглей
7.22020, Terrible jungle
Комедия, Приключения87 мин18+

Сокровища джунглей (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Наивный искатель приключений Элиот де Беллабре отправляется в джунгли Амазонки на поиски загадочного индейского племени. Эллиот считает, что ищет рай на земле, но благородные дикари, какими он их себе представлял, на деле оказываются отъявленными бандитами. А по пятам за героем следует его мать Шанталь в сопровождении подполковника Распаилля.

Страна
Бельгия, Франция
Жанр
Комедия, Приключения
Качество
Full HD
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Сокровища джунглей»