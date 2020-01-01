Ченнелинг (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Любимая работа в полиции, прекрасная семья — о чeм еще можно мечтать? Но в жизни за все приходится платить. Один выезд на спецзадание изменил всю жизнь Мэтью — он не может смириться с убийством напарника и лучшего друга. Его жизнь рушится как карточный домик: срывы на работе, как следствие отст�ранение от службы, принудительное посещение психотерапевта. Самое страшное — нельзя приближаться к жене и дочери, пока курс реабилитации не закончится. Жизнь разрушилась в одночасье. Что это — злой рок или чей-то коварный план?



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