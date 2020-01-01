Ченнелинг (фильм, 2020) смотреть онлайн
7.12020, Broken Halos
Триллеры, Драмы87 мин18+
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Сюжет
Любимая работа в полиции, прекрасная семья — о чeм еще можно мечтать? Но в жизни за все приходится платить. Один выезд на спецзадание изменил всю жизнь Мэтью — он не может смириться с убийством напарника и лучшего друга. Его жизнь рушится как карточный домик: срывы на работе, как следствие отст�ранение от службы, принудительное посещение психотерапевта. Самое страшное — нельзя приближаться к жене и дочери, пока курс реабилитации не закончится. Жизнь разрушилась в одночасье. Что это — злой рок или чей-то коварный план?
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Информация
Рейтинг
5.6 КиноПоиск
4.8 IMDb
- МКРежиссёр
Майкл
Кампа
- ББАктёр
Брэд
Бенедикт
- ГВАктёр
Гарри
Ван Горкум
- ЛПАктриса
Линда
Перл
- ЛДАктриса
Лекси
Джованьоли
- НААктриса
Нур
Анна Мехер
- ДМАктёр
Джереми
Митчелл
- КБАктёр
Коннор
Бенедикт
- БКАктёр
Бриклэнд
Картер
- ЛДАктриса
Ланден
Де’Леон
- ЛДАктриса
Лиза
Джованьоли
- ЛДПродюсер
Лекси
Джованьоли
- ЭСПродюсер
Элизабет
Сноудерли
- КМОператор
Кайл
Моу