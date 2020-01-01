Служба спасения (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Спасатели пытаются спасти людей, попавших в аварию на буровой платформе. Китайский боевик о храбрости перед лицом катастрофы от продюсеров «Падения Луны» и «Варкрафта».



Несчастный случай произошел на буровой платформе, расположенной у моря. Сигнал тревоги летит в службу спасения, и смелые сотрудники, привыкшие к чрезвычайным ситуациям, тут же выдвигаются на место на вертолетах. Но они не представляли масштаба происшествия. Вся конструкция грозит обрушиться и уйти под воду в любую минуту, поэтому команде приходится действовать как никогда быстро и слаженно. Серьезно рискуя собственным здоровьем, члены отряда спускаются на платформу с воздуха с одной единственной целью — спасти жизни тех, кто еще остался в живых.



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